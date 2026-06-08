- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 8 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подешевел на три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.06.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,36 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,64 грн (-3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,19 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,20/44,30
|Евро
|51,70/51,85
|Злотый
|12,06/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,95/44,55
|50,95/51,95
|Ощадбанк
|44,05/ 44,60
|51,30/52,95
|12,20/12,60
|ПУМБ
|44,10/ 44,70
|51,40/52,10
|12,20/12,60
|Укргазбанк
|44,05/ 44,60
|51,30/52,95
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,15/ 44,57
|51,20/51,80
Напомним, в июне 2026 года валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться стабильным без резких колебаний. Эксперты не прогнозируют резких изменений курса, хотя гривня и дальше будет находиться под давлением войны, потребностей в импорте и внешних экономических факторов.