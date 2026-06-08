Курс валют на 8 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подешевел на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.06.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,36 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,64 грн (-3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,19 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,20/44,30 Евро 51,70/51,85 Злотый 12,06/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,95/44,55 50,95/51,95 Ощадбанк 44,05/ 44,60 51,30/52,95 12,20/12,60 ПУМБ 44,10/ 44,70 51,40/52,10 12,20/12,60 Укргазбанк 44,05/ 44,60 51,30/52,95 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,15/ 44,57 51,20/51,80

Напомним, в июне 2026 года валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться стабильным без резких колебаний. Эксперты не прогнозируют резких изменений курса, хотя гривня и дальше будет находиться под давлением войны, потребностей в импорте и внешних экономических факторов.