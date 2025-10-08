Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,31

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 8 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Курс валют на 8 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подешевело на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.10.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,32 грн (-2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,17 грн (-10 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,32 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,23/41,30
Евро 48,45/48,60
Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 40,90/41,50 47,60/48,60 11,10/11,30
Ощадбанк 41,15/41,60 48,10/48,75 11,10/11,30
ПУМБ 41,10/41,70 48,30/49,00 11,00/11,30
Укргазбанк 41,15/41,60 48,10/48,75 11,10/11,30
Райффайзен 41,17/41,49 47,90/48,42 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько