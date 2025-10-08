Курс валют на 8 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подешевело на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.10.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,32 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,17 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,32 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,23/41,30 Евро 48,45/48,60 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,90/41,50 47,60/48,60 11,10/11,30 Ощадбанк 41,15/41,60 48,10/48,75 11,10/11,30 ПУМБ 41,10/41,70 48,30/49,00 11,00/11,30 Укргазбанк 41,15/41,60 48,10/48,75 11,10/11,30 Райффайзен 41,17/41,49 47,90/48,42 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.