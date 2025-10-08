- Категорія
Курс валют на 8 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало на десять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8.10.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,32 грн (-2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,17 грн (-10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,32 грн (-3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,23/41,30
|Євро
|48,45/48,60
|Злотий
|11,35/11,45
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 8 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,90/41,50
|47,60/48,60
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,15/41,60
|48,10/48,75
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,30/49,00
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,15/41,60
|48,10/48,75
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,17/41,49
|47,90/48,42
|11,00/11,30
