Курс валют на 8 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало на десять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8.10.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,32 грн (-2 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,17 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,32 грн (-3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,23/41,30 Євро 48,45/48,60 Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,90/41,50 47,60/48,60 11,10/11,30 Ощадбанк 41,15/41,60 48,10/48,75 11,10/11,30 ПУМБ 41,10/41,70 48,30/49,00 11,00/11,30 Укргазбанк 41,15/41,60 48,10/48,75 11,10/11,30 Райффайзен 41,17/41,49 47,90/48,42 11,00/11,30

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.