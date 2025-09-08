Курс валют на 8 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на тринадцать копеек, а евро и злотый подорожали.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 08.09.2025 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,22 грн (-13 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,16 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,33 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,22/41,30 Евро 48,35/48,52 Злотый 11,25/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,95/41,45 47,90/48,70 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,60 47,95/48,70 11,05/11,50 ПУМБ 41,10/41,70 48,10/48,70 11,10/11,40 Укргазбанк 41,05/41,60 47,95/48,70 11,05/11,50 Райффайзен 41,09/41,40 48,00/48,70 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.