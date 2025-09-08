Курс валют на 8 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на тринадцять копійок, а євро та злотий подорожчали.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 08.09.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,22 грн (-13 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,16 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,33 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,22/41,30 Євро 48,35/48,52 Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,95/41,45 47,90/48,70 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,60 47,95/48,70 11,05/11,50 ПУМБ 41,10/41,70 48,10/48,70 11,10/11,40 Укргазбанк 41,05/41,60 47,95/48,70 11,05/11,50 Райффайзен 41,09/41,40 48,00/48,70 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.