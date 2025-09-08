- Категорія
Курс валют на 8 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на тринадцять копійок, а євро та злотий подорожчали.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 08.09.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,22 грн (-13 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,16 грн (+3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,33 грн (+1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,22/41,30
|Євро
|48,35/48,52
|Злотий
|11,25/11,35
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 8 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,95/41,45
|47,90/48,70
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,60
|47,95/48,70
|11,05/11,50
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,10/48,70
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,05/41,60
|47,95/48,70
|11,05/11,50
|Райффайзен
|41,09/41,40
|48,00/48,70
|11,10/11,60
