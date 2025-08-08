- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 9-10 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9-10 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 8 августа.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,46 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,28 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,33 грн.
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,49
|Евро
|48,30/48,48
|Злотый
|11,25/11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.05/41.65
|47.70/48.70
|Ощадбанк
|41.30/41.80
|48.00/48.85
|11.10/11.60
|ПУМБ
|41.30/41.90
|48.00/48.70
|11.15/11.45
|Укргазбанк
|41.20/ 41.70
|48.15/ 48.65
|10.50/ 11.50
|Райффайзен
|41.27/41.60
|47.80/48.39
Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.