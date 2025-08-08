Запланована подія 2

Курс валют на 9-10 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Курс валют на выходные / Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9-10 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 8 августа.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,46 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 48,28 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,33 грн.

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,49
Евро 48,30/48,48
Злотый 11,25/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41.05/41.65 47.70/48.70
Ощадбанк 41.30/41.80 48.00/48.85 11.10/11.60
ПУМБ 41.30/41.90 48.00/48.70 11.15/11.45
Укргазбанк 41.20/ 41.70 48.15/ 48.65 10.50/ 11.50
Райффайзен 41.27/41.60 47.80/48.39

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько