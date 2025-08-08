- Категорія
Курс валют на 9-10 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 9-10 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 8 серпня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,46.
Курс євро
- 1 євро – 48,28 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,33 грн.
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,49
|Євро
|48,30/48,48
|Злотий
|11,25/11,35
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 8 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.05 / 41.65
|47.70 / 48.70
|Ощадбанк
|41.30 / 41.80
|48.00 / 48.85
|11.10 / 11.60
|ПУМБ
|41.30/41.90
|48.00 / 48.70
|11.15/11.45
|Укргазбанк
|41.20/ 41.70
|48.15/ 48.65
|10.50/ 11.50
|Райффайзен
|41.27 / 41.60
|47.80 / 48.39
Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.