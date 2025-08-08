Курс валют на 9-10 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 9-10 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 8 серпня.

Курс долара

1 долар США – 41,46.

Курс євро

1 євро – 48,28 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,33 грн.

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,49 Євро 48,30/48,48 Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41.05 / 41.65 47.70 / 48.70 Ощадбанк 41.30 / 41.80 48.00 / 48.85 11.10 / 11.60 ПУМБ 41.30/41.90 48.00 / 48.70 11.15/11.45 Укргазбанк 41.20/ 41.70 48.15/ 48.65 10.50/ 11.50 Райффайзен 41.27 / 41.60 47.80 / 48.39

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.