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Курс валют на 9 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на 15 копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подешевело на 29 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.06.2026 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,51 грн (+15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,35 грн (-29 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,11 грн (-8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,39/44,55
|Евро
|51,40/51,60
|Злотый
|12,06/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,05/44,95
|50,85/51,75
|Ощадбанк
|44,05/ 45,00
|51,05/51,80
|12,20/12,60
|ПУМБ
|44,10/45,10
|51,20/51,90
|12,20/12,60
|Укргазбанк
|44,05/ 45,00
|51,05/51,80
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,35/ 44,89
|51,10/51,80
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.