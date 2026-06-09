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Курс валют на 9 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Курс валют на 9 июня 2026 года. / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на 15 копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подешевело на 29 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.06.2026 (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,51 грн (+15 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,35 грн (-29 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,11 грн (-8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,39/44,55
Евро 51,40/51,60
Злотый 12,06/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,05/44,95 50,85/51,75
Ощадбанк 44,05/ 45,00 51,05/51,80 12,20/12,60
ПУМБ 44,10/45,10 51,20/51,90 12,20/12,60
Укргазбанк 44,05/ 45,00 51,05/51,80 12,20/ 12,60
Райффайзен 44,35/ 44,89 51,10/51,80

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько