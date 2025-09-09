- Категория
Курс валют на 9 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно изменился, в то же время евро подорожало сразу на двадцать две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.09.2025 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,25 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,38 грн (+22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,39 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,13/41,25
|Евро
|48,35/48,50
|Злотый
|11,25/11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,85/41,45
|47,70/48,70
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,50
|48,00/48,80
|11,05/11,50
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,00/48,80
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,05/41,50
|48,00/48,80
|11,05/11,50
|Райффайзен
|40,93/41,32
|47,90/48,68
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.