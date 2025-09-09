Запланована подія 2

Курс валют на 9 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно изменился, в то же время евро подорожало сразу на двадцать две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.09.2025 (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,25 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,38 грн (+22 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,39 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,13/41,25
Евро 48,35/48,50
Злотый 11,25/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 40,85/41,45 47,70/48,70 11,20/11,55
Ощадбанк 41,05/41,50 48,00/48,80 11,05/11,50
ПУМБ 41,10/41,70 48,00/48,80 11,10/11,40
Укргазбанк 41,05/41,50 48,00/48,80 11,05/11,50
Райффайзен 40,93/41,32 47,90/48,68 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько