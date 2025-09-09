Курс валют на 9 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво змінився, водночас євро подорожчало одразу на двадцять дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.09.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,25 грн (+3 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,38 грн (+22 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,39 грн (+6 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,13/41,25 Євро 48,35/48,50 Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,85/41,45 47,70/48,70 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,50 48,00/48,80 11,05/11,50 ПУМБ 41,10/41,70 48,00/48,80 11,10/11,40 Укргазбанк 41,05/41,50 48,00/48,80 11,05/11,50 Райффайзен 40,93/41,32 47,90/48,68 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.