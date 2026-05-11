Kyiv City Express меняет движение поездов из-за ремонта станции Святошин

Из-за ремонтных работ на станции Святошино в Киеве временно изменено движение поездов Kyiv City Express.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

В Киеве меняется движение городской электрички

С 11 по 17 мая

Часть рейсов будет курсировать по сокращенному маршруту на станцию Киев-Волынский вместо Святошино, а на отдельных участках движение будет приостановлено.

"Несмотря на ремонтные работы, нашли возможность запустить часть утренних и вечерних поездов по измененному маршруту", - отмечает прессслужба.

С 12 по 16 мая

По сокращенному маршруту будут курсировать поезда:

Б02 (Киев-Волынский – Дарница, 5:52–6:27);

А24 (Дарница – Киев-Волынский, 21:46–22:21); А25 (Дарница – Киев-Волынский, 22:46–23:21).

На участке Святошин - Почайна не будут курсировать поезда А02 (Святошин - Почайная, 5:44-6:09) и Б25 (22:04-22:28).

17 мая

По сокращенному маршруту будет курсировать поезд Б02 (Киев-Волынский – Дарница, 5:52–6:27). Также в этот день не будет курсировать поезд А02 на участке Святошино - Почайна (5:44-6:09).

Напомним, Kyiv City Express перешел на новые правила. С 1 января 2026 купить билет в вагоне невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.