Kyiv City Express змінює рух поїздів через ремонт станції Святошин
Через ремонтні роботи на станції Святошин у Києві тимчасово змінено рух поїздів Kyiv City Express.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
У Києві змінюється рух міської електрички
- З 11 по 17 травня
Частина рейсів курсуватиме за скороченим маршрутом до станції Київ-Волинський замість Святошина, а на окремих ділянках рух буде призупинено.
"Попри ремонтні роботи віднайшли можливість запустити частину ранкових та вечірніх поїздів зміненим маршрутом", - наголошує пресслужба.
- З 12 по 16 травня
За скороченим маршрутом курсуватимуть поїзди:
- Б02 (Київ-Волинський – Дарниця, 5:52–6:27);
- А24 (Дарниця – Київ-Волинський, 21:46–22:21);. А25 (Дарниця – Київ-Волинський, 22:46–23:21).
На ділянці Святошин – Почайна не курсуватимуть поїзди А02 (Святошин – Почайна, 5:44–6:09) та Б25 (22:04–22:28).
- 17 травня
За скороченим маршрутом курсуватиме поїзд Б02 (Київ-Волинський – Дарниця, 5:52–6:27). Також у цей день не курсуватиме поїзд А02 на ділянці Святошин – Почайна (5:44–6:09).
Нагадаємо, Kyiv City Express перейшов на нові правила. З 1 січня 2026 року купити квиток у вагоні неможливо. Столична електричка остаточно інтегрується в єдину транспортну систему міста, працюючи за принципом метро або трамвая: спочатку оплата - потім поїздка.