Kyiv City Express змінює рух поїздів через ремонт станції Святошин

Kyiv City Express, смартфон
Частину поїздів Kyiv City Express тимчасово скоротили до Київ-Волинського / Укрзалізниця

Через ремонтні роботи на станції Святошин у Києві тимчасово змінено рух поїздів Kyiv City Express.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

У Києві змінюється рух міської електрички

  •  З 11 по 17 травня

Частина рейсів курсуватиме за скороченим маршрутом до станції Київ-Волинський замість Святошина, а на окремих ділянках рух буде призупинено.

"Попри ремонтні роботи віднайшли можливість запустити частину ранкових та вечірніх поїздів зміненим маршрутом", - наголошує пресслужба. 

  • З 12 по 16 травня

За скороченим маршрутом курсуватимуть поїзди: 

  • Б02 (Київ-Волинський – Дарниця, 5:52–6:27);
  •  А24 (Дарниця – Київ-Волинський, 21:46–22:21);.  А25 (Дарниця – Київ-Волинський, 22:46–23:21). 

На ділянці Святошин – Почайна не курсуватимуть поїзди А02 (Святошин – Почайна, 5:44–6:09) та Б25 (22:04–22:28).

  • 17 травня

За скороченим маршрутом курсуватиме поїзд Б02 (Київ-Волинський – Дарниця, 5:52–6:27). Також у цей день не курсуватиме поїзд А02 на ділянці Святошин – Почайна (5:44–6:09).

Нагадаємо, Kyiv City Express перейшов на нові правила. З 1 січня 2026 року купити квиток у вагоні неможливо. Столична електричка остаточно інтегрується в єдину транспортну систему міста, працюючи за принципом метро або трамвая: спочатку оплата - потім поїздка.

Автор:
Ольга Опенько