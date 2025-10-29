Kyiv Food Market объявил о временном закрытии на "полную реновацию"

Столичный фудхол Kyiv Food Market, расположенный возле станции метро "Арсенальная" по улице Князей Острожских, временно прекращает свою работу. Заведение объявило о закрытии, но обещает вернуться к посетителям уже в декабре с полностью обновленным форматом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на странице Kyiv Food Market в Facebook.

Kyiv Food Market будет работать до 3 ноября, а в новом формате откроется уже в декабре этого года.

"Впереди полная реновация пространства, новые заведения, свежие идеи и еще больше драйва!" – говорится в сообщении.

"Мы были с вами ежедневно в течение шести лет – кормили, удивляли, вдохновляли и поддерживали. Пережили пандемию, выстояли во время войны, кормили героев и волонтеров, проводили безумные концерты, создавали коллаборации и благотворительные события, объединявшие весь город", – написала команда.

Kyiv Food Market официально начал свою работу 25 сентября 2019 года. Это произошло в здании бывшего павильона завода "Арсенал". Среди основных основателей – рестораторы Алекс Купер и Михаил Бейлин.

В марте 2024 года Алекс Купер объявил о планах возобновить работу Odesa Food Market в Одессе, но через год стало известно, что он закрыл окончательно проект Odesa Food Market, вместо него там откроется двухэтажный ресторан.