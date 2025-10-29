- Категорія
Kyiv Food Market оголосив про тимчасове закриття на "повну реновацію"
Столичний фудхол Kyiv Food Market, що розташований біля станції метро "Арсенальна" на вулиці Князів Острозьких, тимчасово припиняє свою роботу. Заклад оголосив про закриття, але обіцяє повернутися до відвідувачів уже в грудні з повністю оновленим форматом.
Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сторінці Kyiv Food Market у Facebook.
Зазначається, що Kyiv Food Market працюватиме до 3 листопада, а у новому форматі відкриється вже в грудні цього року.
"Попереду – повна реновація простору, нові заклади, свіжі ідеї та ще більше драйву!" – йдеться в повідомленні.
"Ми були з вами щодня протягом шести років – годували, дивували, надихали й підтримували. Пережили пандемію, вистояли під час війни, годували героїв і волонтерів, проводили шалені концерти, створювали колаборації й благодійні події, які об’єднували все місто", – написала команда.
Kyiv Food Market офіційно розпочав свою роботу 25 вересня 2019 року. Це відбулося у будівлі колишнього павільйону заводу "Арсенал". Серед основних засновників – ресторатори Алекс Купер і Михайло Бейлін.
У березні 2024 року Алекс Купер оголосив про плани відновити роботу Odesa Food Market в Одесі, але через рік стало відомо, що він закрив остаточно проєкт Odesa Food Market, замість нього там відкриється двоповерховий ресторан.