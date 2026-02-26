Запланована подія 2

Латвия первой в мире признала украинские электронные подписи: какие возможности для граждан и бизнеса

электронная подпись, ноутбук, женщина
Латвия признала украинские электронные подписи / Freepik

Латвия стала первым государством, внедрившим полное взаимное признание электронных подписей с Украиной. С 2026 года украинские КЭП, включенные в Доверительный список Еврокомиссии, имеют в Латвии такую же юридическую силу, как и собственноручные подписи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Гатис Озолс, заместитель государственного секретаря по цифровой трансформации при Министерстве охраны среды и регионального развития Латвии (VARAM), отметил: "Мы ценим достижения Украины в цифровизации и внедрении решений, отвечающих стандартам ЕС, - это важный шаг к цифровой интеграции Украины в Европу".

Возможности для граждан и бизнеса

Благодаря изменениям в латвийский Закон "Об электронных документах", граждане Украины и представители компаний получили доступ к цифровым услугам без необходимости личных визитов в учреждения. Основные сферы применения:

  • банковский сектор - дистанционное подписание договоров, актов и счетов, имеющих полную юридическую силу;
  • государственные услуги – подача заявлений на получение муниципальных и государственных услуг Латвии в электронном формате;
  • коммерческая деятельность – заключение и подписание контрактов с латвийскими партнерами онлайн.

Как это работает?

Для взаимодействия с латвийскими учреждениями и бизнесом можно использовать "Дія. Підпис-EU" или другие электронные подписи украинских центров с оценкой соответствия стандартам ЕС. Это стало возможным благодаря изменениям в латвийский закон "Об электронных документах", которые вступили в силу в этом году.

Заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк подчеркнула: "Признание наших е-подписей в Латвии — это общий кейс высшего цифрового доверия. Это не просто техническое решение, а настоящая цифровая безбарьерность благодаря успешному сотрудничеству двух стран".

В ведомстве отметили, что этот шаг является логическим продолжением процесса, начатого в 2023 году, когда Украина официально признала европейские КЭПы. В настоящее время в Латвии находятся более 31 000 украинских граждан, для которых это решение упрощает коммуникацию с местными органами власти и ведение бизнеса.

Напомним, в феврале Мин цифры обновило сервис валидации электронных подписей, адаптировав его к стандартам ЕС. Система автоматически распознает европейские КЭП и выдает электронные отчеты с печатью "Действия", имеющие полную юридическую силу.

Автор:
Татьяна Ковальчук