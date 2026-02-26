Запланована подія 2

Латвія першою у світі визнала українські електронні підписи: які можливості для громадян та бізнесу

електронний підпис, ноутбук, жінка
Латвія визнала українські електронні підписи / Freepik

Латвія стала першою державою, яка впровадила повне взаємне визнання електронних підписів з Україною. З 2026 року українські КЕП, включені до Довірчого списку Єврокомісії, мають у Латвії таку ж юридичну силу, як і власноручні підписи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Гатіс Озолс, заступник державного секретаря з цифрової трансформації при Міністерство охорони середовища та регіонального розвитку Латвії (VARAM), зазначив: "Ми цінуємо досягнення України в цифровізації та впровадженні рішень, що відповідають стандартам ЄС, — це важливий крок до цифрової інтеграції України в Європу".

Можливості для громадян та бізнесу

Завдяки змінам до латвійського Закону "Про електронні документи", громадяни України та представники компаній отримали доступ до цифрових послуг без необхідності особистих візитів до установ. Основні сфери застосування:

  • банківський сектор — дистанційне підписання договорів, актів та рахунків, що мають повну юридичну силу; 
  • державні послуги — подання заяв на отримання муніципальних та державних послуг Латвії в електронному форматі; 
  • комерційна діяльність — укладання та підписання контрактів із латвійськими партнерами онлайн.

Як це працює?

Для взаємодії з латвійськими установами та бізнесом можна використовувати "Дія.Підпис-EU" або інші е-підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС. Це стало можливим завдяки змінам до латвійського закону "Про електронні документи", які набули чинності цього року.

Заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк підкреслила: "Визнання наших е-підписів у Латвії — це спільний кейс найвищої цифрової довіри. Це не просто технічне рішення, а справжня цифрова безбар’єрність завдяки успішній співпраці двох країн".

У відомстві зазначили, що цей крок є логічним продовженням процесу, розпочатого у 2023 році, коли Україна офіційно визнала європейські КЕПи. Наразі у Латвії перебуває понад 31 000 українських громадян, для яких це рішення спрощує комунікацію з місцевими органами влади та ведення бізнесу.

Нагадаємо, у лютому Мінцифри оновило сервіс валідації електронних підписів, адаптувавши його до стандартів ЄС. Система тепер автоматично розпізнає європейські КЕП та видає електронні звіти з печаткою "Дії", що мають повну юридичну силу.

Автор:
Тетяна Ковальчук