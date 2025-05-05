Легендарный американский инвестор Уоррен Баффет покидает пост руководителя своей компании: в чем причина

94-летний американский миллиардер Уоррен Баффет сообщил, что уходит с поста главного исполнительного директора инвестфонда Berkshire Hathaway и передает полномочия вице-президенту компании Грегу Абелю.

Об этом сообщает Reuters.

Уходит на пенсию

Баффет руководил Berkshire Hathaway в течение 60 лет, что сделало его одним из самых известных и уважаемых инвесторов в мире.

Во время выступления на ежегодном собрании компании Баффет отметил, что попросит совет директоров назначить Грега Абеля своим преемником. По его словам, пришло время для передачи руководства, а также важно озвучить свое видение будущего компании сейчас, чтобы обеспечить преемственность в управлении.

Баффет сказал, что Абель и большинство членов совета директоров Berkshire не знали о его планах до оглашения.

"Я еще буду рядом, но принятие ключевых решений перейдет к Грегу", — подчеркнул миллиардер.

62-летний Абель занимал должность вице-президента Berkshire с 2018 года, а в 2021 году был назначен ожидаемым преемником Баффета в должности главного исполнительного директора.

На сегодняшний день Уоррен Баффет занимает две ключевые должности в Berkshire Hathaway — генерального директора и председателя совета директоров.

О Уоррене Баффете

Уоррен Баффет — один из самых крупных и известных в мире инвесторов. За годы предпринимательской деятельности он сформулировал главное инвестиционное правило. Миллиардер считает, что не следует покупать отдельные акции, вместо этого он предлагает инвестировать в индексные фонды. По его мнению, недорогие индексные фонды являются самой умной инвестицией.

Миллиардер считает, что прогнозирование рынка бессмысленно. «Просто продолжайте покупать» — идея этого совета состоит в том, чтобы найти правильную стратегию инвестирования и придерживаться ее в долгосрочной перспективе, несмотря на взлеты и падение рынка.

В инвестиционных кругах Баффета давно называют "оракулом" и "волшебником из Омахи" — за его выдающееся чутье и многолетние успехи на финансовом рынке.

Новые пошлины президента США Дональда Трампа обрушили фондовые рынки и стоили самым богатым людям мира миллиарды долларов. Но бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет умудрился увеличить свое состояние.

В настоящее время Баффет занимает шестую строчку в мировом рейтинге самых богатых людей мира. Он стал единственным миллиардером в топ-10, чье состояние выросло в этом году.