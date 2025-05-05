Легендарний американський інвестор Воррен Баффет залишає посаду керівника своєї компанії: у чому причина

94-річний американський мільярдер Воррен Баффет повідомив, що йде з посади головного виконавчого директора інвестфонду Berkshire Hathaway та передає повноваження віцеголові компанії Грегу Абелю.

Про це повідомляє Reuters.

Йде на пенсію

Баффет керував Berkshire Hathaway протягом 60 років, що зробили його одним з найвідоміших і найшанованіших інвесторів у світі.

Під час виступу на щорічних зборах компанії Баффет зазначив, що попросить раду директорів призначити Грега Абеля своїм наступником. За його словами, настав час для передачі керівництва, а також важливо озвучити своє бачення майбутнього компанії зараз, аби забезпечити спадкоємність в управлінні.

Баффет сказав, що Абель і більшість членів ради директорів Berkshire не знали про його плани до оголошення.

"Я ще буду поруч, але ухвалення ключових рішень перейде до Грега", — наголосив мільярдер.

62-річний Абель обіймав посаду віцеголови Berkshire з 2018 року, а у 2021 році був призначений очікуваним наступником Баффета на посаді головного виконавчого директора.

На сьогодні Воррен Баффет обіймає дві ключові посади у Berkshire Hathaway — генерального директора та голови ради директорів.

Про Воррена Баффета

Воррен Баффет — один із найбільших і найвідоміших у світі інвесторів. За роки підприємницької діяльності він сформулював головне інвестиційне правило. Мільярдер вважає, що не слід купувати окремі акції, натомість він пропонує інвестувати в індексні фонди. На його думку, недорогі індексні фонди є найрозумнішою інвестицією.

Мільярдер вважає, що прогнозування ринку безглуздо. “Просто продовжуйте купувати” — ідея цієї поради полягає в тому, щоб знайти правильну стратегію інвестування та дотримуватись її у довгостроковій перспективі, попри злети та падіння ринку.

В інвестиційних колах Баффета давно називають "оракулом" та "чарівником з Омахи" - за його видатне чуття і багаторічні успіхи на фінансовому ринку.

Нові мита президента США Дональда Трампа обвалили фондові ринки і коштували найбагатшим людям світу мільярди доларів. Але бізнесмен та інвестор Воррен Баффет примудрився збільшити свої статки.

Наразі Баффет посідає шосту сходинку у світовому рейтингу найбагатших людей світу. Він став єдиним мільярдером у топ-10, чий статок зріс цього року.