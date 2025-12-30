Запланована подія 2

"Леса Украины" стали настоящим донором госбюджета – Юрий Болоховец

Юрий Болоховец возглавляет ГП "Леса Украины"
Юрий Болоховец возглавляет ГП "Леса Украины". Фото с его страницы в Facebook

Государственное предприятие "Леса Украины" завершает 2025 год с рекордными отчислениями в бюджет в сумме более 15 млрд грн. Оно превратилось в "настоящего донора государственного бюджета", получив в этом году более 8 млрд грн прибыли – больше, чем за все предыдущие годы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил руководитель предприятия Юрий Болоховец в Facebook.

По его словам, инвестиции ГП "Леса Украины" в восстановление и развитие приблизились к 2 млрд грн, а также была выполнена президентская программа "Зеленая страна"  высажено 1 миллиард деревьев.

Кроме того, как отмечает Болоховец, в условиях постоянных обстрелов в четыре раза сократилась площадь пожаров, спасены десятки тысяч гектаров самосеянных и нераспределенных лесов.

"Результат, как говорится, на табло, и объективно оценивать работу команды следует именно по ним – даже если вы не наш болельщик", – отметил руководитель ГП.

По его мнению, показатели предприятия – результат лесной реформы, позволившей ввести "сильное централизованное управление и контроль, прозрачные закупки, открытую и конкурентную реализацию продукции". В то время как "дореформенная раздробленная и коррумпированная система не имела и десятой доли наших результатов, оставаясь источником обогащения для избранных".

"Именно поэтому лесная реформа и сегодня вызывает жесткое сопротивление. Теневые схемы и прибыль всегда находят сторонников - у остатков старой системы появляются новые союзники. Давление и преследования, продолжавшиеся в этом году,  не обо мне лично. Это попытки остановить изменения, впервые за годы независимости делавшие лес действительно государственным ресурсом",  пояснил Болоховец.

Он также добавил, что в планах лесоводов на 2026 год – цифровизация управления, новые глобальные системы контроля, механизация и увеличение заготовки, масштабные проекты по разминированию.

Напомним, ГП "Леса Украины" создали в конце 2022 года в рамках лесной реформы путем присоединения гослесхозов. В настоящее время это крупнейшее государственное предприятие страны и крупнейший украинский лесопользователь, в управлении которого находится 6,7 млн га земель государственного лесного фонда. Осенью 2025 года стартовал процесс превращения "Лесов Украины" в государственную акционерную компанию.

Ранее председатель наблюдательного совета предприятия Алексей Кучер сообщал, что рентабельность "Лесов Украины" в 2025 году выросла более чем вдвое, достигнув почти 30%.