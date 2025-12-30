"Ліси України" стали справжнім донором держбюджету – Юрій Болоховець

Державне підприємство "Ліси України" завершує 2025 рік з рекордними відрахуваннями у бюджет в сумі понад 15 млрд грн. Воно перетворилося на "справжнього донора державного бюджету", отримавши цьогоріч понад 8 млрд грн прибутку – більше, ніж за всі попередні роки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив керівник підприємства Юрій Болоховець у Facebook.

За його словами, інвестиції ДП "Ліси України" у відновлення та розвиток наблизилися до 2 млрд грн, а також було виконано президентську програму "Зелена країна" – висаджено 1 мільярд дерев.

Крім того, як зазначає Болоховець, в умовах постійних обстрілів вчетверо скоротилася площа пожеж, врятовано десятки тисяч гектарів самосійних і нерозподілених лісів.

"Результат, як кажуть, на табло, і об’єктивно оцінювати роботу команди варто саме за ним – навіть якщо ви не наш уболівальник", – зазначив керівник ДП.

На його думку, показники підприємства – результат лісової реформи, яка дала можливість запровадити "сильне централізоване управління та контроль, прозорі закупівлі, відкриту й конкурентну реалізацію продукції". Тоді як "дореформена роздроблена й корумпована система не мала й десятої частки наших результатів, залишаючись джерелом збагачення для обраних".

"Саме тому лісова реформа і сьогодні викликає жорсткий спротив. Тіньові схеми та прибутки завжди знаходять прибічників – у залишків старої системи з’являються нові союзники. Тиск і переслідування, що тривали цього року, – не про мене особисто. Це спроби зупинити зміни, які вперше за роки незалежності зробили ліс справді державним ресурсом", – пояснив Болоховець.

Він також додав, що у планах лісівників на 2026 рік – цифровізація управління, нові глобальні системи контролю, механізація та збільшення заготівлі, масштабні проєкти з розмінування.

Нагадаємо, ДП "Ліси України" створили в кінці 2022 року в рамках лісової реформи шляхом приєднання держлісгоспів. Наразі це найбільше державне підприємство країни і найбільший український лісокористувач, в управлінні якого перебуває 6,7 млн га земель державного лісового фонду. Восени 2025 року стартував процес перетворення "Лісів України" в державну акціонерну компанію.

Раніше голова наглядової ради підприємства Олексій Кучер повідомляв, що рентабельність "Лісів України" у 2025 році зросла більш ніж удвічі, сягнувши майже 30%.