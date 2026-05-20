Летний сезон будет тяжелее: "Укрзализныця" заявила о дефиците вагонов и дала совет пассажирам
За время полномасштабного вторжения враг уничтожил 46 пассажирских вагонов "Укрзализныци". Кроме того, еще 200 вагонов и целый поезд Интерсити+ находятся в очереди на ремонт из-за повреждений от обстрелов, налетов дронов и столкновений.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.
В то же время 1050 вагонов ожидают обследования и исключения из эксплуатации из-за своего возраста и непригодного технического состояния.
"Это значит, что этот летний сезон для нас будет еще тяжелее предыдущего, ведь спрос растет, а количество вагонов — наоборот", - подчеркнули в УЗ.
Дефицит мест
В компании уточнили, что уже сегодня среднее соотношение спроса к предложению мест в поездах составляет четыре человека на одно место, а в пиковый летний сезон этот показатель вырастет до шести пассажиров.
На отдельных популярных направлениях фиксируется экстремальная нагрузка.
В частности, на рейсы сообщением из Львова в Киев каждый день пытаются найти билеты 9762 человека.
Что делать пассажирам
Для успешной планировки поездки пассажирам рекомендуют покупать билеты заранее — за 20 суток до отправления.
При отсутствии свободных мест в продаже следует воспользоваться функцией автовыкупа в официальном приложении. С начала года этим сервисом уже воспользовались 150 тысяч пассажиров, купивших около миллиона билетов.
Также клиентам советуют рассматривать варианты маршрутов с пересадками, в частности, на пригородные поезда, оборудованные системами кондиционирования воздуха.
В сфере международных перевозок пассажирам предлагают обратить внимание на маршруты в аэропорты в Молдове, Румынии и Венгрии.
Приобрести билеты в этих направлениях во время высокого летнего сезона гораздо проще, чем в Польшу.
Актуальный и обновленный список всех доступных международных стыковок обнародован на специализированном портале uz-vezemo .
"Впереди непростое лето, но мы продолжаем строить новые вагоны и наращивать темпы ремонтов старого подвижного состава, чтобы в пиковый сезон сделать путешествия доступными для всех", - добавили в "Укрзализныце".
Напомним, с 25 апреля в Украине заработал новый подход к формированию стоимости ж/д билетов в премиумсегменте. "Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование для вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.