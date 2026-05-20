Літній сезон буде важчим: "Укрзалізниця" заявила про дефіцит вагонів і дала пораду пасажирам

За час повномасштабного вторгнення ворог знищив 46 пасажирських вагонів Укрзалізниці. Крім того, ще 200 вагонів та цілий поїзд Інтерсіті+ наразі перебувають у черзі на ремонт через пошкодження від обстрілів, нальотів дронів та зіткнень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Водночас 1050 вагонів очікують на обстеження та виключення з експлуатації через свій вік і непридатний технічний стан.

"Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів — навпаки", - наголосили в УЗ.

Дефіцит місць

В компанії уточнили, що вже на сьогодні середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у поїздах становить чотири людини на одне місце, а в піковий літній сезон цей показник зросте до шести пасажирів.

На окремих популярних напрямках фіксується екстремальне навантаження.

Зокрема, на рейси сполученням зі Львова до Києва щодня намагаються знайти квитки 9762 людини.

Що робити пасажирам

Для успішного планування подорожі пасажирам рекомендують купувати квитки заздалегідь — за 20 діб до відправлення.

У разі відсутності вільних місць у продажу варто скористатися функцією автовикупу в офіційному застосунку. З початку року цим сервісом уже скористалися 150 тисяч пасажирів, які придбали близько мільйона квитків.

Також клієнтам радять розглядати варіанти маршрутів із пересадками, зокрема на приміські поїзди, які обладнані системами кондиціонування повітря.

У сфері міжнародних перевезень пасажирам пропонують звернути увагу на маршрути до аеропортів у Молдові, Румунії та Угорщині.

Придбати квитки у цих напрямках під час високого літнього сезону значно простіше, ніж до міст Польщі.

Актуальний та оновлений перелік усіх доступних міжнародних стиковок оприлюднено на спеціалізованому порталі uz-vezemo.

"Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, з 25 квітня в Україні запрацюав новий підхід до формування вартості залізничних квитків у преміумсегменті. “Укрзалізниця” вводить динамічне ціноутворення для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.