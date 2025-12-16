Лифты, цистерны, самосвалы: за какую отечественную технику получили компенсацию предприниматели в октябре

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины перечислило 9,1 млн грн компенсации предпринимателям по заявкам, поданным в октябре. Эта выплата покрывает 15% стоимости украинской колесной, строительной, специальной техники, лифтов и энергетического оборудования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

В октябре 12 предпринимателей подали заявки и получили компенсацию за покупку 29 единиц промышленного оборудования и техники украинского производства. Общая стоимость этой продукции составила 72,8 млн грн.

Какое оборудование получило поддержку

Частично компенсированным государством стала продукция пяти украинских машиностроительных предприятий: "Карат-Лифткомплект", "ТДС Укрспецтехника", "Змиев-Транс", "Everlast", "Интелдом".

Среди приобретенного оборудования – прицеп-самосвал, лифты, полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов, энергооборудование и погрузчик.

Как работает программа

Программа частичной компенсации 15% от стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 года в рамках государственной политики "Сделано в Украине". Она распространяется на оборудование, производимое в Украине со степенью локализации не менее 40%.

Для производителей: Чтобы присоединиться к программе, необходимо проверить соответствие продукции критериям и подать электронную заявку вместе с документами о подтверждении степени локализации, калькуляции себестоимости и финансовой отчетности за четыре квартала.

Для покупателей:

Купите технику из перечня через один из 25 уполномоченных украинских банков. Подайте в банк заявление с копией платежного документа и актом приемки-передачи. После одобрения получите 15% стоимости (без НДС) на свой счет.

Напомним, в октябре Минэкономики в пятый раз расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, покупая которое, клиенты получают 15% компенсации стоимости (без НДС) от государства.