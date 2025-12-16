Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,90

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ліфти, цистерни, самоскиди: за яку вітчизняну техніку отримали компенсацію підприємці в жовтні

техніка
Уряд компенсував бізнесу 9,1 млн грн за техніку / Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України перерахувало 9,1 млн грн компенсації підприємцям за заявками, поданими у жовтні. Ця виплата покриває 15% вартості української колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки

У жовтні 12 підприємців подали заявки і отримали компенсацію за придбання 29 одиниць промислового обладнання та техніки українського виробництва. Загальна вартість цієї продукції склала 72,8 млн грн.  

Яке обладнання отримало підтримку

Частково компенсованою державою стала продукція п'яти українських машинобудівних підприємств: "Карат-Ліфткомплект", "ТДС Укрспецтехніка", "Зміїв-Транс", "Everlast", "Інтелдім".

Серед придбаного обладнання – причіп-самоскид, ліфти, напівпричепи-цистерни для нафтопродуктів, енергообладнання та навантажувач.

Як працює програма

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні".  Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Для виробників: Щоб приєднатися до програми, необхідно перевірити відповідність продукції критеріям та подати електронну заявку разом із документами про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцією собівартості та фінансовою звітністю за чотири квартали.

Для покупців:

  1. Придбайте техніку з переліку через один із 25 уповноважених українських банків.
  2. Подайте в банк заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі.
  3. Після схвалення отримайте 15% вартості (без ПДВ) на свій рахунок.

Нагадаємо, у жовтні Мінекономіки вп'яте розширило перелік української промислової техніки та обладнання, купуючи яке, клієнти отримують 15% компенсації вартості (без ПДВ) від держави.

Автор:
Тетяна Бесараб