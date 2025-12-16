Ліфти, цистерни, самоскиди: за яку вітчизняну техніку отримали компенсацію підприємці в жовтні

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України перерахувало 9,1 млн грн компенсації підприємцям за заявками, поданими у жовтні. Ця виплата покриває 15% вартості української колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

У жовтні 12 підприємців подали заявки і отримали компенсацію за придбання 29 одиниць промислового обладнання та техніки українського виробництва. Загальна вартість цієї продукції склала 72,8 млн грн.

Яке обладнання отримало підтримку

Частково компенсованою державою стала продукція п'яти українських машинобудівних підприємств: "Карат-Ліфткомплект", "ТДС Укрспецтехніка", "Зміїв-Транс", "Everlast", "Інтелдім".

Серед придбаного обладнання – причіп-самоскид, ліфти, напівпричепи-цистерни для нафтопродуктів, енергообладнання та навантажувач.

Як працює програма

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Для виробників: Щоб приєднатися до програми, необхідно перевірити відповідність продукції критеріям та подати електронну заявку разом із документами про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцією собівартості та фінансовою звітністю за чотири квартали.

Для покупців:

Придбайте техніку з переліку через один із 25 уповноважених українських банків. Подайте в банк заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі. Після схвалення отримайте 15% вартості (без ПДВ) на свій рахунок.

Нагадаємо, у жовтні Мінекономіки вп'яте розширило перелік української промислової техніки та обладнання, купуючи яке, клієнти отримують 15% компенсації вартості (без ПДВ) від держави.