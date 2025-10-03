Ликвидация ямочности на критических автодорогах: какие работы выполнены в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области в этом году ликвидировали более 85 тысяч квадратных метров аварийной ямки на дорогах государственного значения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

О ремонтных работах

Несмотря на военное положение, работы по содержанию критически важных дорог продолжаются, обеспечивая стабильность и транспортную устойчивость региона и страны в целом.

Приоритетные направления работы:

Логистические коридоры. Основное внимание уделяется дорогам М-30, Н-09, Н-10, Н-18 и Р-24, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороноспособности, а также обеспечивают связь области с соседними регионами.

Транспортная доступность общин. Проводятся работы на дорогах, соединяющих населенные пункты, обеспечивая надежное и стабильное транспортное сообщение для жителей.

"В местах проведения дорожных работ необходимо соблюдать требования упреждающих знаков, снижать скорость и заботиться о собственной безопасности", - отмечают в пресс-службе.

