Ликвидация ямочности на критических автодорогах: какие работы выполнены в Ивано-Франковской области

ремонт дороги
Ликвидация ямочности на критических автодорогах / Агентство восстановления

В Ивано-Франковской области в этом году ликвидировали более 85 тысяч квадратных метров аварийной ямки на дорогах государственного значения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

О ремонтных работах

Несмотря на военное положение, работы по содержанию критически важных дорог продолжаются, обеспечивая стабильность и транспортную устойчивость региона и страны в целом.

Приоритетные направления работы:

  • Логистические коридоры. Основное внимание уделяется дорогам М-30, Н-09, Н-10, Н-18 и Р-24, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороноспособности, а также обеспечивают связь области с соседними регионами.
  • Транспортная доступность общин. Проводятся работы на дорогах, соединяющих населенные пункты, обеспечивая надежное и стабильное транспортное сообщение для жителей.

"В местах проведения дорожных работ необходимо соблюдать требования упреждающих знаков, снижать скорость и заботиться о собственной безопасности", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, во Львовской области строят новый 64-метровый мост через реку Опир. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.

Автор:
Ольга Опенько