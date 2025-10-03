Запланована подія 2

Ліквідація ямковості на критичних автошляхах: які роботи виконані в Івано-Франківській області

ремонт дороги
Ліквідація ямковості на критичних автошляхах / Агентство відновлення

В Івано-Франківській області цього року ліквідували понад 85 тисяч квадратних метрів аварійної ямковості на дорогах державного значення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Про ремонтні роботи

Попри воєнний стан, роботи з утримання критично важливих автошляхів тривають, забезпечуючи стабільність та транспортну стійкість регіону й країни загалом.

Пріоритетні напрямки роботи:

  • Логістичні коридори. Основна увага приділяється дорогам М-30, Н-09, Н-10, Н-18 та Р-24, які мають стратегічне значення для економіки та обороноздатності, а також забезпечують зв’язок області з сусідніми регіонами.
  • Транспортна доступність громад. Проводяться роботи на автошляхах, що з’єднують населені пункти, забезпечуючи надійне та стабільне транспортне сполучення для мешканців.

"У місцях проведення дорожніх робіт необхідно дотримуватися вимог попереджувальних знаків, знижувати швидкість та дбати про власну безпеку", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, на Львівщині будують новий 64-метровий міст через річку Опір. Ця дорога має ключове значення для транспортного сполучення, туризму та економічного розвитку гірських громад Львівщини.

Автор:
Ольга Опенько