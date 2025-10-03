Запланована подія 2

Міст через Тису: роботи на українсько-румунському кордоні виходять на фінальну стадію (ФОТО)

міст
Міст через Тису. Фото: Закарпатська ОВА

Будівництво мосту через річку Тису на українсько-румунському кордоні виходить на фінальну стадію. Станом на початок жовтня роботи виконані на 87%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Будівництво мосту через Тису

Станом на початок жовтня будівельні роботи на мосту через Тису між Україною та Румунією виконані на 87%. Металева конструкція дорожнього мосту повністю змонтована, облаштовані з’їзди з обох боків, триває монтаж поруччя, тротуарів та підключення зовнішнього освітлення.

"Реалізація цього проєкту важлива для двох держав загалом, а також для Закарпаття і повіту Марамуреш зокрема. Бо йдеться не лише про міст між країнами, а й між людьми та громадами", - наголосив він.

Нагадаємо, відбудова критично важливої інфраструктури в прифронтових регіонах триває навіть під час війни. Нещодавно завершено реконструкцію ще двох мостів, які забезпечують транспортне сполучення, військову логістику та щоденне життя мешканців.

Автор:
Ольга Опенько