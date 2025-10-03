Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Мост через Тису: работы на украинско-румынской границе выходят на финальную стадию (ФОТО)

Фото: Закарпатская ОВА

Строительство моста через реку Тису на украинско-румынской границе выходит на финальную стадию. По состоянию на начало октября работы выполнены на 87%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

Строительство моста через Тису

На начало октября строительные работы на мосту через Тису между Украиной и Румынией выполнены на 87%. Металлическая конструкция дорожного моста полностью смонтирована, обустроены съезды по обе стороны, продолжается монтаж перил, тротуаров и подключение наружного освещения.

"Реализация этого проекта важна для двух государств в целом, а также для Закарпатья и уезда Марамуреш в частности. Потому что речь идет не только о городах между странами, но и между людьми и общинами", - подчеркнул он.

Напомним, восстановление критически важной инфраструктуры в прифронтовых регионах продолжается даже во время войны. Недавно завершена реконструкция еще двух мостов, обеспечивающих транспортное сообщение, военную логистику и повседневную жизнь жителей.

Автор:
Ольга Опенько