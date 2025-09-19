Литва полностью отключилась от российских электросетей

Литовский оператор передачи электроэнергии Litgrid сообщил о завершении демонтажа участков трансграничных линий электропередач, соединявших страну с Калининградской областью.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Delfi.

Это означает окончательный разрыв с российской энергосистемой и усиление интеграции Литвы в континентальную электроэнергетическую сеть Европы.

"По завершении всех демонтажных работ мы полностью освободимся от ненужной инфраструктуры, тем самым еще больше укрепив нашу энергетическую независимость", – заявил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Работы по демонтажу начались 8–9 февраля 2025 года сразу после синхронизации стран Балтии с европейскими электросетями. В общей сложности будет ликвидировано шесть воздушных линий электропередач с Калининградом: три напряжением 330 кВ и три напряжением 110 кВ. Специалисты снимают провода и изоляторы, демонтируют опоры и освобождают территорию.

Аналогичный процесс продолжается и на границе с Беларусью, где планируется демонтировать 12 межсистемных линий (пять напряжением 330 кВ и семь – 110 кВ).

К середине 2027 года Литва планирует полностью завершить демонтаж всех смычек с Россией и Белоруссией. Освобожденные участки приведут в порядок, а отмененные сервитуты позволят землевладельцам свободно пользоваться землей.

Страны Балтии синхронизировались с энергосистемой Европы 9 февраля 2025 года. До этого на протяжении более 65 лет Литва, Латвия и Эстония работали в так называемом кольце Брэлл, что объединяло их электросети с Россией и Беларусью. Ключевым соединением для перехода стала линия LitPol Link между Литвой и Польшей.

Напомним, 8 февраля, Эстония завершила процесс отключения своей энергосистемы от российской частотной зоны, вслед за Литвой и Латвией.