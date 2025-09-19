Запланована подія 2

Литва повністю відключилася від російських електромереж

електромережі
Литва завершила демонтаж ліній електропередач із Росією / Depositphotos

Литовський оператор передачі електроенергії Litgrid повідомив про завершення демонтажу ділянок транскордонних ліній електропередач, які з’єднували країну з Калінінградською областю. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Delfi.

Це означає остаточний розрив із російською енергосистемою та подальше посилення інтеграції Литви в континентальну електроенергетичну мережу Європи.

"Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимося від непотрібної інфраструктури, тим самим ще більше зміцнивши нашу енергетичну незалежність", – заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Роботи з демонтажу розпочалися 8–9 лютого 2025 року, одразу після синхронізації країн Балтії з європейськими електромережами. Загалом буде ліквідовано шість повітряних ліній електропередач з Калінінградом: три напругою 330 кВ і три напругою 110 кВ. Спеціалісти знімають дроти та ізолятори, демонтують опори та звільняють територію.

Аналогічний процес триває й на кордоні з Білоруссю, де планується демонтувати 12 міжсистемних ліній (п’ять напругою 330 кВ та сім – 110 кВ).

До середини 2027 року Литва планує повністю завершити демонтаж усіх смичок з Росією та Білоруссю. Звільнені ділянки упорядкують, а скасовані сервітути дозволять землевласникам вільно користуватися землею.

Країни Балтії синхронізувалися з енергосистемою Європи 9 лютого 2025 року. До цього протягом понад 65 років Литва, Латвія та Естонія працювали у так званому кільці БРЕЛЛ, що об’єднувало їхні електромережі з Росією та Білоруссю. Ключовим з’єднанням для переходу стала лінія LitPol Link між Литвою та Польщею.

Нагадаємо, 8 лютого, Естонія завершила процес відключення своєї енергосистеми від російської частотної зони, слідом за Литвою та Латвією. 

Автор:
Тетяна Гойденко