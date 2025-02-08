Естонія, Латвія та Литва остаточно відключилися від енергосистеми Росії

У суботу, 8 лютого, Естонія завершила процес відключення своєї енергосистеми від російської частотної зони, слідом за Литвою та Латвією.

Про це пише естонське видання Еrr.

Таким чином, усі три країни Балтії перейшли на ізольований режим роботи своїх енергомереж, що стало ключовим кроком на шляху до повної енергетичної незалежності від Росії.

Процес відключення стартував о 6 ранку з припинення роботи ліній електропередачі між Литвою та Калінінградською областю. Далі були роз’єднані мережі Литви та Білорусі, Латвії та Росії. Останнім етапом стало відключення високовольтних ліній на кордоні між Естонією та Росією у місті Нарва, що відбулося о 9:09 ранку, за даними держкомпанії Elering.

Як зазначив речник Elering Айн Кестер, відключення пройшло успішно, і енергосистема регіону продовжує працювати стабільно. Споживачі в країнах Балтії не відчули жодних перебоїв у постачанні електроенергії.

Наступним кроком стане синхронізація балтійських енергосистем із континентальною Європою, що запланована на 9 лютого. До цього моменту оператори систем передачі електроенергії – Elering (Естонія), AST (Латвія) та Litgrid (Литва) – протестують роботу своїх мереж в автономному режимі. Протягом цього періоду енергетичні потреби регіону забезпечуватимуть місцеві електростанції, а також міждержавні з’єднання Естонія-Фінляндія та Литва-Швеція.

Влада Балтійських країн наголошує, що перехід на європейську енергосистему гарантує стабільність і надійність контролю частоти електромереж, а також значно підвищує енергетичну безпеку регіону. Континентальна європейська частотна зона об'єднує 26 країн та понад 400 мільйонів споживачів.

Відключення від Росії також означає кінець існування енергетичного кільця БРЕЛЛ, яке ще з радянських часів об’єднувало Білорусь, Росію, Латвію, Литву та Естонію. Досі саме Росія відповідала за підтримку частотного резерву в цій мережі, надаючи послуги за ціною, нижчою від ринкової. Тепер функцію підтримки резерву для Естонії виконуватиме Elering, що, за оцінками компанії, обійдеться кожному споживачеві в 1 євро на місяць.

Проєкт синхронізації енергосистем Балтійських країн здійснюється за підтримки Європейського Союзу та асоціації європейських операторів передачі електроенергії ENTSO-E.

Нагадаємо, опівночі 24 лютого Україна від'єдналася від енергосистем Росії та Білорусі. У спільній енергосистемі з цими країнами Україна залишалася ще з радянських часів. Вже 16 березня того ж року, об'єднана енергосистема України синхронізувалася з європейською, незважаючи на те, що сама синхронізація мала відбутися не раніше 2024 року.