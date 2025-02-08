Эстония, Латвия и Литва окончательно отключились от энергосистемы России

В субботу, 8 февраля, Эстония завершила процесс отключения своей энергосистемы от российской частотной зоны, вслед за Литвой и Латвией.

Об этом пишет эстонское издание Err.

Таким образом, все три страны Балтии перешли на изолированный режим работы своих энергосетей, что явилось ключевым шагом на пути к полной энергетической независимости от России.

Процесс отключения стартовал в 6 утра по прекращению работы линий электропередачи между Литвой и Калининградской областью. Далее были разъединены сети Литвы и Белоруссии, Латвии и России. Последним этапом стало отключение высоковольтных линий на границе между Эстонией и Россией в городе Нарва, состоявшееся в 9:09 утра, по данным госкомпании Elering.

Как отметил спикер Elering Айн Кестер, отключение прошло успешно, и энергосистема региона продолжает работать стабильно. Потребители в странах Балтии не ощутили никаких перебоев в снабжении электроэнергией.

Следующим шагом станет синхронизация балтийских энергосистем с континентальной Европой, запланированная на 9 февраля. До этого момента операторы систем передачи электроэнергии – Elering (Эстония), AST (Латвия) и Litgrid (Литва) – протестируют работу своих сетей в автономном режиме. В этот период энергетические потребности региона будут обеспечивать местные электростанции, а также межгосударственные соединения Эстония-Финляндия и Литва-Швеция.

Власти Балтийских стран подчеркивают, что переход на европейскую энергосистему гарантирует стабильность и надежность контроля частоты электросетей, а также значительно повышает энергетическую безопасность региона. Континентальная европейская частотная зона объединяет 26 стран и более 400 миллионов потребителей.

Отключение от России также означает конец существования энергетического кольца Брэлл, которое еще с советских времен объединяло Беларусь, Россию, Латвию, Литву и Эстонию. До сих пор именно Россия отвечала за поддержку частотного резерва в этой сети, предоставляя услуги по цене ниже рыночной. Теперь функцию поддержки резерва для Эстонии будет выполнять Elering, что по оценкам компании обойдется каждому потребителю в 1 евро в месяц.

Проект синхронизации энергосистем Балтийских стран осуществляется при поддержке Европейского Союза и ассоциации европейских операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Напомним, в полночь 24 февраля Украина отсоединилась от энергосистем России и Белоруссии. В общей энергосистеме с этими странами Украина оставалась еще с советских времен. Уже 16 марта того же года объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с европейской, несмотря на то, что сама синхронизация должна была состояться не раньше 2024 года.