Санаторно-курортный комплекс в Днепропетровской области выставили на продажу: какая цена

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приступило к открытому отбору управляющего для одного из самых известных оздоровительных комплексов Днепропетровщины – санатория «Курорт Орловщина».

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что санаторий расположен на берегу реки Самары, окружен реликтовым лесом. Объект находится в надлежащем эксплуатационном состоянии и был признан лучшим среди санаторно-курортных учреждений Украины.

Рыночная стоимость актива на 2024 год составила 82 млн грн.

На территория площадью 5,32 га размещены:

4 спальных корпуса на 268 койкомест,

столовая,

ресторан,

клуб,

спортивные площадки,

парк и оборудованный пляж.

На территории полностью развита инфраструктура: аптека, кафе, прачечная, детская площадка с анимацией, круглосуточная охрана и медицинские посты.

АРМА приглашает к участию компании, отвечающих квалификационным требованиям.

Дедлайн подачи тендерных предложений – 29 сентября 2025 года.

Недавно АРМА определило победителя открытого конкурса по управлению арестованным имущественным комплексом санатория "Солнечное Закарпатье" в Закарпатье.