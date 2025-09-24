- Категория
Санаторно-курортный комплекс в Днепропетровской области выставили на продажу: какая цена
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приступило к открытому отбору управляющего для одного из самых известных оздоровительных комплексов Днепропетровщины – санатория «Курорт Орловщина».
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Об активе
Отмечается, что санаторий расположен на берегу реки Самары, окружен реликтовым лесом. Объект находится в надлежащем эксплуатационном состоянии и был признан лучшим среди санаторно-курортных учреждений Украины.
Рыночная стоимость актива на 2024 год составила 82 млн грн.
На территория площадью 5,32 га размещены:
- 4 спальных корпуса на 268 койкомест,
- столовая,
- ресторан,
- клуб,
- спортивные площадки,
- парк и оборудованный пляж.
На территории полностью развита инфраструктура: аптека, кафе, прачечная, детская площадка с анимацией, круглосуточная охрана и медицинские посты.
АРМА приглашает к участию компании, отвечающих квалификационным требованиям.
Дедлайн подачи тендерных предложений – 29 сентября 2025 года.
Недавно АРМА определило победителя открытого конкурса по управлению арестованным имущественным комплексом санатория "Солнечное Закарпатье" в Закарпатье.