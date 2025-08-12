Запланована подія 2

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Категория
Новости
Дата публикації
АРМА отклонила еще двух участников конкурса на управление санаторием "Жовтень": что известно

санаторий "Жовтень", деревья
АРМА ищет управляющего санаторием "Жовтень". Фото: Санатории Украины.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), продолжая открытый отбор управляющего арестованным имущественным комплексом санатория "Жовтень" в Конча-Заспе, отклонило еще двух участников конкурса — реабилитационных учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

По результатам рассмотрения тендерных предложений агентство выявило следующие нарушения:

  • ООО "Центр восстановительной медицины и двигательной реабилитации "Пространство движения" – не устранило выявленные несоответствия и предоставило предложение, не соответствующее технической спецификации;
  • БУ "Реабилитационный центр "Спирит" – предоставило ненадлежащее обоснование аномально низкой цены и предложение, не отвечающее техническим требованиям.

Участие в конкурсе продолжают два претендента. Процедура квалификации продолжается.

"Заметим, что в соответствии с новой редакцией Закона об АРМА, Агентство имеет возможность по обращению военной администрации передавать арестованные санатории для реабилитации военнослужащих. Это открывает перспективу использования комплекса "Жовтень" для восстановления здоровья защитников Украины", - отметили в ведомстве.

Ранее АРМА отклонило участие в конкурсном отборе ООО "Компания Константа 2020" – из-за несоответствия технической спецификации тендерного предложения требованиям конкурса. В документах участника выявлены существенные нарушения, которые невозможно или его дальнейшее участие в отборе.

Напомним, 4 июня АРМА приступила к Prozorro отбору управителя для санатория "Жовтень", расположенного в престижном районе Киева Конча-Заспа на Столичном шоссе.

Автор:
Татьяна Ковальчук