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АРМА отклонила первого участника конкурса на управление санаторием "Октябрь"

санаторий Октябрь
АРМА отклонила первого участника конкурса/АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) завершило проверку технической документации компании ООО "Компания Константа 2020" — одного из участников конкурса на управление арестованным имущественным комплексом санатория "Октябрь".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

По результатам анализа материалов, АРМА приняло решение об отклонении компании из-за несоответствия ее тендерного предложения требованиям конкурса.

Как сообщается, в документах участника обнаружены существенные нарушения, которые делают невозможным его дальнейшее участие в отборе. Агентство подчеркнуло, что к управлению государственными активами допускаются исключительно добропорядочные, профессиональные и незаангажированные компании.

Юридические лица, связанные с непрозрачными схемами или страной-агрессором, не будут иметь никакого шанса на доступ к арестованным активам.

В настоящее время идет проверка документации другого претендента на участие в конкурсе. В АРМА подчеркивают, что каждый из участников будет проходить глубокую проверку для обеспечения законного, эффективного и прозрачного управления активами, переданными государству.

Напомним, 4 июня АРМА приступила к Prozorro отбору управителя для санатория "Октябрь", расположенного в престижном районе Киева Конча-Заспа на Столичном шоссе.

Автор:
Татьяна Гойденко