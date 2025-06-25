АРМА відхилило першого учасника конкурсу на управління санаторієм "Жовтень"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило перевірку технічної документації компанії ТОВ "Компанія Константа 2020" — одного з учасників конкурсу на управління арештованим майновим комплексом санаторію "Жовтень".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

За результатами аналізу матеріалів, АРМА ухвалило рішення про відхилення компанії через невідповідність її тендерної пропозиції вимогам конкурсу.

Як повідомляється, у документах учасника виявлено істотні порушення, які унеможливлюють його подальшу участь у відборі. Агентство наголосило, що до управління державними активами допускаються виключно доброчесні, професійні та незаангажовані компанії.

Юридичні особи, пов’язані з непрозорими схемами чи країною-агресором, не матимуть жодного шансу на доступ до арештованих активів.

Наразі триває перевірка документації іншого претендента на участь у конкурсі. В АРМА підкреслюють, що кожен з учасників проходитиме глибоку перевірку для забезпечення законного, ефективного й прозорого управління активами, переданими державі.

Нагадаємо, 4 червня АРМА розпочало на Prozorro відбір управителя для санаторію "Жовтень", розташованого в престижному районі Києва Конча-Заспа на Столичному шосе.