АРМА відхилило ще двох учасників конкурсу на управління санаторієм "Жовтень": що відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжуючи відкритий відбір управителя арештованим майновим комплексом санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі, відхилило ще двох учасників конкурсу — реабілітаційних установ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

За результатами розгляду тендерних пропозицій агентство виявило наступні порушення:

ТОВ "Центр відновної медицини та рухової реабілітації "Пространство движения" – не усунуло виявлені невідповідності та подало пропозицію, що не відповідає технічній специфікації; ️

БО "Реабілітаційний центр "Спіріт" – надало неналежне обґрунтування аномально низької ціни та пропозицію, що не відповідає технічним вимогам.

Наразі участь у конкурсі продовжують два претенденти. Процедура кваліфікації триває.

"Зауважимо, що відповідно до нової редакції Закону про АРМА, Агентство має можливість за зверненням військової адміністрації передавати арештовані санаторії для реабілітації військовослужбовців. Це відкриває перспективу використання комплексу "Жовтень" для відновлення здоров’я захисників України", — наголосили у відомстві.

Раніше АРМА відхилило участь у конкурсному відборі ТОВ "Компанія Константа 2020" – через невідповідність технічної специфікації тендерної пропозиції вимогам конкурсу. У документах учасника виявлено істотні порушення, які унеможливили його подальшу участь у відборі.

Нагадаємо, 4 червня АРМА розпочало на Prozorro відбір управителя для санаторію "Жовтень", розташованого в престижному районі Києва Конча-Заспа на Столичному шосе.