Новини
Кращий санаторно-курортний комплекс України виставляють на продаж: яка ціна

Курорт Орлівщина
Курорт Орлівщина. Фото: spa-kurort.com.ua

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало відкритий відбір управителя для одного з найвідоміших оздоровчих комплексів Дніпропетровщини – санаторію «Курорт Орлівщина».

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Зазначається, що санаторій розташований на березі річки Самари, оточений реліктовим лісом. Об’єкт перебуває в належному експлуатаційному стані і був визнаний кращим серед санаторно-курортних установ України.

Ринкова вартість активу станом на 2024 рік становила 82 млн грн.

На територія площею 5,32 га розміщені:

  •  4 спальні корпуси на 268 ліжкомісць, 
  • їдальня, 
  • ресторан, 
  • клуб,
  • спортивні майданчики, 
  • парк та обладнаний пляж.
Також на території повністю розвинена інфраструктура: аптека, кафе, пральня, дитячий майданчик з анімацією, цілодобова охорона та медичні пости.

АРМА запрошує до участі компанії, що відповідають кваліфікаційним вимогам.

Дедлайн подачі тендерних пропозицій - 29 вересня 2025 року.

Нещодавно АРМА визначило переможця відкритого конкурсу з управління арештованим майновим комплексом санаторію "Сонячне Закарпаття" на Закарпатті.

Автор:
Світлана Манько