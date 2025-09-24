- Категорія
Кращий санаторно-курортний комплекс України виставляють на продаж: яка ціна
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало відкритий відбір управителя для одного з найвідоміших оздоровчих комплексів Дніпропетровщини – санаторію «Курорт Орлівщина».
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Про актив
Зазначається, що санаторій розташований на березі річки Самари, оточений реліктовим лісом. Об’єкт перебуває в належному експлуатаційному стані і був визнаний кращим серед санаторно-курортних установ України.
Ринкова вартість активу станом на 2024 рік становила 82 млн грн.
На територія площею 5,32 га розміщені:
- 4 спальні корпуси на 268 ліжкомісць,
- їдальня,
- ресторан,
- клуб,
- спортивні майданчики,
- парк та обладнаний пляж.
Також на території повністю розвинена інфраструктура: аптека, кафе, пральня, дитячий майданчик з анімацією, цілодобова охорона та медичні пости.
АРМА запрошує до участі компанії, що відповідають кваліфікаційним вимогам.
Дедлайн подачі тендерних пропозицій - 29 вересня 2025 року.
Нещодавно АРМА визначило переможця відкритого конкурсу з управління арештованим майновим комплексом санаторію "Сонячне Закарпаття" на Закарпатті.