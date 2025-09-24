Кращий санаторно-курортний комплекс України виставляють на продаж: яка ціна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало відкритий відбір управителя для одного з найвідоміших оздоровчих комплексів Дніпропетровщини – санаторію «Курорт Орлівщина».

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Зазначається, що санаторій розташований на березі річки Самари, оточений реліктовим лісом. Об’єкт перебуває в належному експлуатаційному стані і був визнаний кращим серед санаторно-курортних установ України.

Ринкова вартість активу станом на 2024 рік становила 82 млн грн.

На територія площею 5,32 га розміщені:

4 спальні корпуси на 268 ліжкомісць,

їдальня,

ресторан,

клуб,

спортивні майданчики,

парк та обладнаний пляж.

Також на території повністю розвинена інфраструктура: аптека, кафе, пральня, дитячий майданчик з анімацією, цілодобова охорона та медичні пости.

АРМА запрошує до участі компанії, що відповідають кваліфікаційним вимогам.

Дедлайн подачі тендерних пропозицій - 29 вересня 2025 року.

