Lufthansa объявила о сокращении 4000 рабочих мест: какие причины и планы компании

самолет Lufthansa
Lufthansa 4000 рабочих мест. / Википедия

Немецкая Lufthansa 29 сентября объявила о масштабных планах реструктуризации: к 2030 году она намерена сократить 4000 административных рабочих мест. Крупнейшая авиакомпания Европы стремится повысить эффективность посредством цифровизации и автоматизации, а также устанавливает более высокие целевые показатели прибыльности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Причины и финансовые цели

Сокращения будут производиться преимущественно в Германии и в консультации с социальными партнерами.

Акции компании отреагировали на намерения авиапревизника положительно и выросли сегодня на 2% в начале торгов, а спустя несколько часов поднялись на 1,3% до отметки 7,84 евро.

Lufthansa в последние годы сталкивалась с серьезными проблемами, в частности с высокими затратами на рабочую силу, что мешало сокращению расходов и стало на пути к росту.

Генеральный директор Карстен Шпор признал необходимость изменений, отметив: "Мы безусловно отстаем от некоторых наших конкурентов, когда речь идет о финансовых показателях".

В понедельник Lufthansa подтвердила, что реализует амбициозную программу реорганизации, объявленную в прошлом году. В настоящее время компания ожидает, что ее скорректированная операционная маржа достигнет 8-10% с 2028 года (по сравнению с предыдущими целями в 8%). Кроме того, скорректированный свободный денежный поток должен составлять более 2,5 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов США) в год.

Стратегия роста

Для обеспечения будущего роста группа планирует добавить более 230 новых самолетов к 2030 году и углубить сотрудничество между авиакомпаниями. Руководители объяснили, что такая интеграция позволит компании больше инвестировать в более новые, более прибыльные дочерние компании и при необходимости перемещать ресурсы из расходных частей компании.

Напомним, в августе 2022 года авиаперевозчик Lufthansa заявил, что не будет использовать воздушное пространство Российской Федерации и Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук