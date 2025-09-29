Lufthansa оголосила про скорочення 4000 робочих місць: які причини та плани компанії

Німецька Lufthansa 29 вересня оголосила про масштабні плани реструктуризації: до 2030 року вона має намір скоротити 4000 адміністративних робочих місць. Найбільша авіакомпанія Європи прагне підвищити ефективність за допомогою цифровізації та автоматизації, а також встановлює вищі цільові показники прибутковості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Причини та фінансові цілі

Скорочення будуть здійснені переважно в Німеччині та у консультації із соціальними партнерами.

Акції компанії відреагували на наміри авіапревізника позитивно і зросли сьогодні на 2% на початку торгів, а через кілька годин піднялися на 1,3% до позначки 7,84 євро.

Lufthansa останніми роками стикалася з серйозними проблемами, зокрема, з високими витратами на робочу силу, що заважало скороченню витрат та стало на шляху до зростання.

Генеральний директор Карстен Шпор визнав необхідність змін, зазначивши: "Ми безумовно відстаємо від деяких наших конкурентів, коли йдеться про фінансові показники".

У понеділок Lufthansa підтвердила, що реалізує амбітну програму реорганізації, оголошену минулого року. Наразі компанія очікує, що її скоригована операційна маржа досягне 8-10% з 2028 року (порівняно з попередньою метою у 8%). Крім того, скоригований вільний грошовий потік має становити понад 2,5 мільярда євро (2,9 мільярда доларів США) на рік.

Стратегія зростання

Для забезпечення майбутнього зростання група планує додати понад 230 нових літаків до 2030 року та поглибити співпрацю між своїми авіакомпаніями. Керівники пояснили, що така інтеграція дозволить компанії більше інвестувати в новіші, більш прибуткові дочірні компанії та за потреби переміщувати ресурси з витратних частин компанії.

Нагадаємо, у серпні 2022 року авіаперевізник Lufthansa заявив, що не використовуватиме повітряний простір Російської Федерації та України.