Львов получил €60 тыс. европейского гранта на цифровой реестр дорог: что это даст городу

Львов выиграл европейский грант RAPTOR от EIT Urban Mobility Город получит 60 тыс. евро на полугодовую разработку и внедрение инновационного цифрового реестра дорожных знаков и разметки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета.

Как отмечают в горсовете, Львов подал заявку на участие в программе еще в октябре. Конкуренция была высокой, и Львов попал вместе с другими 15 участниками из 12 стран Европы в программу.

Победа в конкурсе гарантирует Львову финансирование в размере 60 тысяч евро на разработку и внедрение инновационного решения в течение шести месяцев.

Помимо средств город получит технологические предложения от европейских стартапов и компаний, направленные на создание полноценного цифрового каталога дорожных знаков и разметки.

До сих пор такая информация хранилась на бумаге или в сканированном виде в разных подразделениях. Это усложняет аудит инфраструктуры, реагирование на инциденты и планирование работ.

Заместитель директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Дмитрий Пеций отметил, что программа RAPTOR 2026 позволит автоматизировать процессы и существенно улучшить управление дорожной инфраструктурой.

Он добавил, что это решение также будет способствовать повышению безопасности движения благодаря возможности быстро выявлять недостающие или поврежденные знаки. Кроме того, проект подготовит город к внедрению систем разумного движения и автономного транспорта.

Вместе со Львовом в программе примут участие Берлин, Хельсинки, Бильбао, Лондон, Эдинбург, Зальцбург, Тренто, Брюссель, Лулео и другие.

О EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility – инициатива Европейского института инноваций и технологий (EIT), ускоряющая внедрение решений для перехода к мульти- и межмодальной мобильности, ориентированной на пользователя.

В сообществе входят города, бизнес, университеты и исследовательские институты со всей Европы.

