Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Львов получил €60 тыс. европейского гранта на цифровой реестр дорог: что это даст городу

Львов
Львов получил €60 тыс. на улучшение дорожной инфраструктуры / Depositphotos

Львов выиграл европейский грант RAPTOR от EIT Urban Mobility Город получит 60 тыс. евро на полугодовую разработку и внедрение инновационного цифрового реестра дорожных знаков и разметки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета.

Как отмечают в горсовете, Львов подал заявку на участие в программе еще в октябре. Конкуренция была высокой, и Львов попал вместе с другими 15 участниками из 12 стран Европы в программу.

Победа в конкурсе гарантирует Львову финансирование в размере 60 тысяч евро на разработку и внедрение инновационного решения в течение шести месяцев.

Помимо средств город получит технологические предложения от европейских стартапов и компаний, направленные на создание полноценного цифрового каталога дорожных знаков и разметки.

До сих пор такая информация хранилась на бумаге или в сканированном виде в разных подразделениях. Это усложняет аудит инфраструктуры, реагирование на инциденты и планирование работ.

Заместитель директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Дмитрий Пеций отметил, что программа RAPTOR 2026 позволит автоматизировать процессы и существенно улучшить управление дорожной инфраструктурой.

Он добавил, что это решение также будет способствовать повышению безопасности движения благодаря возможности быстро выявлять недостающие или поврежденные знаки. Кроме того, проект подготовит город к внедрению систем разумного движения и автономного транспорта.

Вместе со Львовом в программе примут участие Берлин, Хельсинки, Бильбао, Лондон, Эдинбург, Зальцбург, Тренто, Брюссель, Лулео и другие.

О EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility – инициатива Европейского института инноваций и технологий (EIT), ускоряющая внедрение решений для перехода к мульти- и межмодальной мобильности, ориентированной на пользователя.

В сообществе входят города, бизнес, университеты и исследовательские институты со всей Европы.

Напомним, что во Львове начинается реализация уникального социального проекта : будет построен первый в Украине дом для приезжающих на лечение онкопациентов. Строительство осуществляется на средства международных партнеров и является частью расширения сотрудничества с Японией.

Автор:
Татьяна Бессараб