Львів отримав €60 тисяч європейського гранту на цифровий реєстр доріг: що це дасть місту

Львів виграв європейський грант RAPTOR від EIT Urban Mobility. Місто отримає €60 тис. на піврічну розробку та впровадження інноваційного цифрового реєстру дорожніх знаків і розмітки.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради.

Як зазначають у міськраді, Львів подав заявку на участь у програмі ще у жовтні. Конкуренція була високою, та Львів потрапив разом з іншими 15 учасниками із 12 країн Європи до програми.

Перемога у конкурсі гарантує Львову фінансування у розмірі 60 тис. євро на розробку та впровадження інноваційного рішення протягом шести місяців.

Крім коштів, місто отримає технологічні пропозиції від європейських стартапів і компаній, спрямовані на створення повноцінного цифрового каталогу дорожніх знаків та розмітки.

Досі така інформація зберігалася на папері чи у сканованому вигляді у різних підрозділах. Це ускладнює аудит інфраструктури, реагування на інциденти та планування робіт.

Заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Дмитро Пецій зазначив, що програма RAPTOR 2026 дасть змогу автоматизувати процеси та суттєво покращити управління дорожньою інфраструктурою.

Він додав, що це рішення також сприятиме підвищенню безпеки руху завдяки можливості швидко виявляти відсутні чи пошкоджені знаки. Крім того, проєкт підготує місто до впровадження систем розумного руху та автономного транспорту.

Разом із Львовом у програмі візьмуть участь Берлін, Гельсінкі, Більбао, Лондон, Единбург, Зальцбург, Тренто, Брюссель, Лулео та інші.

Про EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility – ініціатива Європейського інституту інновацій та технологій (EIT), що прискорює впровадження рішень для переходу до мульти- та міжмодальної мобільності, орієнтованої на користувача.

До спільноти входять міста, бізнес, університети та дослідницькі інституції з усієї Європи.

Нагадаємо, що у Львові розпочинається реалізація унікального соціального проєкту: буде збудовано перший в Україні будинок для онкопацієнтів, які приїжджають на лікування. Будівництво здійснюється коштом міжнародних партнерів та є частиною розширення співпраці з Японією.