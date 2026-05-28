Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Наличный курс:

USD

44,21

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Львов, Винница, Сумы: в каких городах больше всего за год выросли зарплаты

гривна
Эксперты OLX Работа подготовила подробный обзор заработных плат по Украине.

Наибольший процент роста медианной зарплаты по Украине за год составляет 20%. Такой показатель в апреле 2026 года зафиксировали в Виннице (27 тыс. грн), Хмельницком (27 тыс. грн), Ивано-Франковске (30 тыс. грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Аналитики проанализировали, как изменились медианные зарплаты в областных центрах по сравнению с апрелем прошлого года.

Данные за апрель 2026 показывают общий рост медианных заработных плат в областных центрах Украины, однако неравномерный. Высокие темпы зафиксированы в ряде городов запада и центра. В то же время в большинстве областных центров рост остается умеренным, в пределах 10-15%. Среди них и находящиеся близко к линии фронта. Однако самый маленький показатель – в Херсоне, где медианная зарплата за год почти не изменилась.

Города-лидеры по темпам роста

Самая высокая медиа зарплата сейчас во Львове - 32,7 тыс. грн. Это на 19% больше, чем в апреле прошлого года. Такой же процент (+19%) зафиксировали в Ровно , однако медианная зарплата ниже, чем во Львове – 28,5 тыс. грн.

На +18% наблюдался рост в Киеве и Ужгороде : до 31,2 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно.

Также заметно выросли зарплаты на востоке и юге Украины, в частности, в Сумах и Николаеве на +16%. В апреле 2026 года медиа заработная плата в Сумах составила 22 тыс. грн, а в Николаеве – 22,5 тыс. грн.

Города с умеренным ростом

В пределах 14-15% стали выше медиа зарплаты в Житомире (23,8 тыс. грн), Одессе (27,5 тыс. грн), Днепре (25,7 тыс. грн) и Харькове (25 тыс. грн).

Рост около +13% фиксировали в следующих областных центрах:

  • Черкассы , до 25,5 тыс. грн
  • Чернигов , до 22,5 тыс. грн
  • Запорожье , до 22,5 тыс. грн

На западе Украины, а именно в Тернополе и Луцке , медианная заработная плата стала выше на +11%: в апреле 2026 это 27,8 тыс. грн в Тернополе и 27,7 тыс. грн в Луцке.

Фото 2 — Львов, Винница, Сумы: в каких городах больше всего за год выросли зарплаты

Где зарплаты выросли меньше всего

В центральных областных центрах Кропивницком и Полтаве медианная зарплата стала выше +10%, на уровне 22-22,5 тыс. грн. Среди западных областей только в Черновцах рост незначителен, +9% до 26,5 тыс. грн.

Наименьший показатель роста зафиксирован в Херсоне : +0,3% до 20 тыс. грн. То есть, фактически медианная зарплата осталась на уровне апреля прошлого года.

Напомним, в Украине самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, специалистам СТО, стоматологам и IT-специалистам. Рекордную медиа зарплату зафиксировали в Черкассах – трактористам готовы платить 165 тыс. грн.

Автор:
Светлана Манько