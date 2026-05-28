Львов, Винница, Сумы: в каких городах больше всего за год выросли зарплаты

Наибольший процент роста медианной зарплаты по Украине за год составляет 20%. Такой показатель в апреле 2026 года зафиксировали в Виннице (27 тыс. грн), Хмельницком (27 тыс. грн), Ивано-Франковске (30 тыс. грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Аналитики проанализировали, как изменились медианные зарплаты в областных центрах по сравнению с апрелем прошлого года.

Данные за апрель 2026 показывают общий рост медианных заработных плат в областных центрах Украины, однако неравномерный. Высокие темпы зафиксированы в ряде городов запада и центра. В то же время в большинстве областных центров рост остается умеренным, в пределах 10-15%. Среди них и находящиеся близко к линии фронта. Однако самый маленький показатель – в Херсоне, где медианная зарплата за год почти не изменилась.

Города-лидеры по темпам роста

Самая высокая медиа зарплата сейчас во Львове - 32,7 тыс. грн. Это на 19% больше, чем в апреле прошлого года. Такой же процент (+19%) зафиксировали в Ровно , однако медианная зарплата ниже, чем во Львове – 28,5 тыс. грн.

На +18% наблюдался рост в Киеве и Ужгороде : до 31,2 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно.

Также заметно выросли зарплаты на востоке и юге Украины, в частности, в Сумах и Николаеве на +16%. В апреле 2026 года медиа заработная плата в Сумах составила 22 тыс. грн, а в Николаеве – 22,5 тыс. грн.

Города с умеренным ростом

В пределах 14-15% стали выше медиа зарплаты в Житомире (23,8 тыс. грн), Одессе (27,5 тыс. грн), Днепре (25,7 тыс. грн) и Харькове (25 тыс. грн).

Рост около +13% фиксировали в следующих областных центрах:

Черкассы , до 25,5 тыс. грн

Чернигов , до 22,5 тыс. грн

Запорожье , до 22,5 тыс. грн

На западе Украины, а именно в Тернополе и Луцке , медианная заработная плата стала выше на +11%: в апреле 2026 это 27,8 тыс. грн в Тернополе и 27,7 тыс. грн в Луцке.

Где зарплаты выросли меньше всего

В центральных областных центрах Кропивницком и Полтаве медианная зарплата стала выше +10%, на уровне 22-22,5 тыс. грн. Среди западных областей только в Черновцах рост незначителен, +9% до 26,5 тыс. грн.

Наименьший показатель роста зафиксирован в Херсоне : +0,3% до 20 тыс. грн. То есть, фактически медианная зарплата осталась на уровне апреля прошлого года.

Напомним, в Украине самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, специалистам СТО, стоматологам и IT-специалистам. Рекордную медиа зарплату зафиксировали в Черкассах – трактористам готовы платить 165 тыс. грн.