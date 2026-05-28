Львів, Вінниця, Суми: у яких містах найбільше за рік зросли зарплати

Найбільший відсоток зростання медіанної зарплати по Україні за рік становить +20%. Такий показник у квітні 2026 зафіксували у Вінниці (27 тис. грн), Хмельницькому (27 тис. грн), Івано-Франківську (30 тис. грн).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Аналітики проаналізували, як змінились медіанні зарплати в обласних центрах, порівняно з квітнем минулого року.

Зазначається, що дані за квітень 2026 року показують загальне зростання медіанних заробітних плат в обласних центрах України, однак нерівномірне. Найвищі темпи зафіксовані у низці міст заходу та центру. Водночас у більшості обласних центрів зростання залишається помірним, у межах 10-15%. Серед них і ті, що перебувають близько до лінії фронту. Однак найменший показник – у Херсоні, де медіанна зарплата за рік майже не змінилась.

Міста-лідери за темпами зростання

Найвища медіанна зарплата наразі у Львові – 32,7 тис. грн. Це на +19% більше, ніж у квітні минулого року. Такий же відсоток (+19%) зафіксували у Рівному, однак медіанна зарплата нижча, ніж у Львові – 28,5 тис. грн.

На +18% спостерігали зростання у Києві та Ужгороді: до 31,2 тис. грн та 30 тис. грн відповідно.

Також помітно зросли зарплати на сході та півдні України, зокрема у Сумах та Миколаєві на +16%. У квітні 2026 року медіанна заробітна плата у Сумах становила 22 тис. грн, а у Миколаєві – 22,5 тис. грн.

Міста з помірним зростанням

У межах 14-15% стали вищими медіанні зарплати у Житомирі (23,8 тис. грн), Одесі (27,5 тис. грн), Дніпрі (25,7 тис. грн) та Харкові (25 тис. грн).

Зростання на близько +13% фіксували у наступних обласних центрах:

Черкаси , до 25,5 тис. грн

Чернігів , до 22,5 тис. грн

Запоріжжя , до 22,5 тис. грн

На заході України, а саме у Тернополі та Луцьку, медіанна заробітна плата стала вищою на +11%: у квітні 2026 року це 27,8 тис. грн у Тернополі та 27,7 тис. грн у Луцьку.

Де зарплати зросли найменше

У центральних обласних центрах Кропивницькому та Полтаві медіанна зарплата стала вищою на +10%, на рівні 22-22,5 тис. грн. Серед західних областей лише у Чернівцях зростання незначне, +9% до 26,5 тис. грн.

Найменший показник зростання зафіксовано у Херсоні: +0,3% до 20 тис. грн. Тобто фактично медіанна зарплата залишилась на рівні квітня минулого року.

Нагадаємо, в Україні найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, фахівцям СТО, стоматологам та IT-спеціалістам. Рекордну медіанну зарплату зафіксували у Черкасах – трактористам готові платити 165 тис. грн.