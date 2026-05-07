Львовщина разорвала соглашение на ремонт дороги за 562 млн грн после вмешательства прокуроров

Прокуроры Львовской областной прокуратуры выявили спорный договор подряда, которым предполагалось выделение более 562 млн. грн. бюджетных средств на ремонт дороги во Львовской области.

Договор заключен между профильным департаментом Львовской ОВА и обществом. Работы фактически выполнялись только в 2023 году, тогда как на протяжении 2024-2026 годов услуги не предоставлялись.

Несмотря на отсутствие выполнения работ, областная администрация не инициировала уменьшение объемов или расторжение договора. В декабре 2025 года стороны заключили дополнительное соглашение, которым отсрочили выполнение обязательств еще на год.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным дополнительного соглашения. Стороны согласились с доводами прокурора и добровольно расторгли договор, не дожидаясь судебного решения.

Таким образом удалось предотвратить незаконное использование бюджетных средств.

Как пишет zaxid.net, после вмешательства прокуроров департамент дорожного хозяйства Львовской ОВА и ООО "Дорожник-Т" "с согласия сторон" расторгли договор с ноября 2023 года по ремонту дороги местного значения Дроздовичи - Мижинец - Бисковичи в Самборском районе на сумму свыше 562 млн грн и протяженностью 3

Упомянутая дорога соединяет приграничные населенные пункты с Самбором. По результатам тендера, общая стоимость ремонта дороги составила около 640 млн грн.

По данным YouControl, ООО "Дорожник-Т" было зарегистрировано в 2019 году в Теребовле Тернопольской области, однако впоследствии фирму перерегистрировали во Львов. Сначала владельцем был гражданин Армении был Сирак Мнацаканян, а ныне ею владеет бродовский предприниматель Николай Карпец.

