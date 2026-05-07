Львівщина розірвала угоду на ремонт дороги за 562 млн грн після втручання прокурорів

Прокурори Львівської обласної прокуратури виявили спірний договір підряду, яким передбачалося виділення понад 562 млн грн бюджетних коштів на ремонт дороги у Львівській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що договір укладено між профільним департаментом Львівської ОВА та товариством. Роботи фактично виконувались лише у 2023 році, тоді як упродовж 2024–2026 років послуги не надавалися.

Попри відсутність виконання робіт, обласна адміністрація не ініціювала зменшення обсягів чи розірвання договору. Натомість у грудні 2025 року сторони уклали додаткову угоду, якою відтермінували виконання зобов’язань ще на рік.

Тому прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсною додаткової угоди. Сторони погодилися з доводами прокурора та добровільно розірвали договір, не чекаючи судового рішення.

Таким чином вдалося запобігти незаконному використанню бюджетних коштів.

Як пише zaxid.net, після втручання прокурорів департамент дорожнього господарства Львівської ОВА та ТзОВ "Шляховик-Т" "за згодою сторін" розірвали договір від листопада 2023 року щодо ремонту дороги місцевого значення Дроздовичі – Міжинець – Бісковичі у Самбірському районі на суму понад 562 млн грн та протяжністю 31 км.

Згадана дорога сполучає прикордонні населені пункти з Самбором. За результатами тендеру, загальна вартість ремонту дороги становила майже 640 млн грн.

За даними YouControl, ТзОВ "Шляховик-Т" було зареєстроване у 2019 році у Теребовлі на Тернопільщині, однак згодом фірму перереєстрували до Львова. Спершу власником був громадянин Вірменії був Сірак Мнацаканян, а нині нею володіє бродівський підприємець Микола Карпець.

