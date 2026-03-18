Львовщина возглавила региональный рейтинг регистраций электромобилей

В феврале украинский автопарк пополнили 1074 электромобиля, больше регистраций зафиксировано во Львовской области, Волыни и Киеве.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Подавляющее большинство зарегистрированных электрокаров составляли подержанные автомобили, ввозимые из-за границы.

Больше электромобилей в феврале зарегистрировали во Львовской области — 153 авто, из которых 93% были подержанными. Второе место заняла Волынская область с показателем 97 автомобилей, где доля подержанных достигла 99%. В Киеве зарегистрировали 93 электрокара, из которых 74% — с пробегом.

В пятерку лидеров также вошли Киевская область с 89 зарегистрированными электромобилями, где 83% составляли подержанные авто, и Ровенская область с 75 регистрациями, из которых 93% — подержанные машины.

Среди новых электромобилей на региональных рынках наибольшим спросом пользовались разные модели. Во Львовской области первое место разделили BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и Honda eNP2. На Волыни лидером стал Škoda Enyaq. В Киеве наиболее популярными электрокарами стали BYD Leopard 3 и Honda eNP2.

В Киевской области чаще всего регистрировали Volkswagen ID.UNYX и Zeekr 001, в то время как в Ровенской области лидером стал BYD Yuan Up.

В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных электромобилей наиболее популярны стали Tesla Model 3 во Львовской и Киевской областях, Tesla Model Y в Киеве, а также Nissan Leaf на Волыни и в Ровенской области.

Таким образом, региональные рынки электромобилей в Украине и дальше формируются преимущественно за счет импорта подержанных авто, хотя спрос на новые модели также постепенно растет.

Заметим, в начале 2026 года доля электромобилей на рынке новых авто в Украине резко сократилась — с почти 50% в декабре 2025 года до 3% в феврале. Это стало следствием нескольких факторов. В то же время война на Ближнем Востоке, повлекшая стремительный рост мировых цен на нефть, уже привела к удвоению интереса украинцев к "электричкам".