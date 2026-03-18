Львівщина очолила регіональний рейтинг реєстрацій електромобілів

У лютому український автопарк поповнили 1074 електромобілі, найбільше реєстрацій зафіксовано у Львівській області, на Волині та у Києві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Переважну більшість зареєстрованих електрокарів становили вживані автомобілі, ввезені з-за кордону.

Найбільше електромобілів у лютому зареєстрували у Львівській області — 153 авто, з яких 93% були вживаними. Друге місце посіла Волинська область із показником 97 автомобілів, де частка вживаних сягнула 99%. У місті Київ зареєстрували 93 електрокари, з яких 74% — з пробігом.

До п’ятірки лідерів також увійшли Київська область із 89 зареєстрованими електромобілями, де 83% становили вживані авто, та Рівненська область із 75 реєстраціями, з яких 93% — уживані машини.

Серед нових електромобілів на регіональних ринках найбільшим попитом користувалися різні моделі. На Львівщині перше місце розділили BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 та Honda eNP2. На Волині лідером став Škoda Enyaq. У Києві найбільш популярними новими електрокарами стали BYD Leopard 3 та Honda eNP2.

У Київській області найчастіше реєстрували Volkswagen ID.UNYX та Zeekr 001, тоді як у Рівненській області лідером став BYD Yuan Up.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів найбільш популярними стали Tesla Model 3 у Львівській та Київській областях, Tesla Model Y у Києві, а також Nissan Leaf на Волині та у Рівненській області.

Таким чином, регіональні ринки електромобілів в Україні й надалі формуються переважно за рахунок імпорту вживаних авто, хоча попит на нові моделі також поступово зростає.

Зауважимо, на початку 2026 року частка електромобілів на ринку нових авто в Україні різко скоротилася — з майже 50% у грудні 2025 року до лише 3% у лютому. Це стало наслідком одразу кількох факторів. Водночас війна на Близькому Сході, що спричинила стрімке зростання світових цін на нафту, вже призвела до подвоєння інтересу українців до "електричок".