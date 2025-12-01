Львовский ликероводочный завод покупают за 212 млн грн: на аукцион пришел только арендатор предприятия

Фонд государственного имущества продал единый имущественный комплекс бывшего Львовского ликероводочного завода за 212,15 млн грн. Это на 48 млн грн больше стартовой цены лота. Единственным покупателем стало ЧАО "Львовский ликероводочный завод", которое арендовало предприятие.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты торгов.

Об аукционе

Единый имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Львовский ликероводочный завод" (г. Львов, ул. Кордубы, 2) приватизирован путем выкупа единственным участником аукциона - ЧАО "Львовский ликероводочный завод", которое арендует предприятие с 2000 года.

Стартовая цена лота составила 164,19 млн грн без НДС, победитель предложил 176,79 млн грн без НДС, что с учетом НДС составило 212,15 млн грн.

Размер гарантийного взноса составил 32,84 млн грн, а регистрационного – 1600 грн. Плата за участие в аукционе через электронную площадку составила 8 млн грн с НДС.

Предприятие продолжает работать как действующий завод и производит водку под несколькими брендами, а также уксус.

Что известно о победителе

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "ЛЛГЗ" было зарегистрировано в 2000 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 4,2 млн грн.

Основной вид деятельности – производство спиртных напитков, включая дистилляцию, ректификацию и смешивание.

Дополнительные виды деятельности:

производство пряностей и приправ;

металлообработка: ковка, прессование, штамповка, профилирование и порошковая металлургия;

оптовая торговля напитками.

Бенефициарный владелец – Охабский Иван.

О заводе

Единый имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Львовский ликероводочный завод" передан в аренду Частному акционерному обществу "Львовский ликероводочный завод" еще в 2000 году. Предыдущим названием предприятия было закрыто акционерное общество "Львовский ликероводочный завод".

Объем реализации продукции, работ и услуг за период 2022 – I полугодие 2025 составил 670,96 млн грн, из которых на экспорт пришлось 862 тыс. грн. Основная продукция предприятия включает:

ликероводочную продукцию;

уксус.

Производственно-складской комплекс завода включен в Государственный реестр памятников местного значения. Объект, построенный в 1931 году, охраняется по договору от 21 августа 2025 (ох. № 7606-Лв). Он не входит в перечень не подлежащих приватизации памятников, поэтому может участвовать в приватизационных процессах.

В комплекс входят здания уксусного цеха, лаборатория, линия разлива, склады и другое оборудование. Часть имущества находится в частной собственности ЧАО "Львовский ликероводочный завод".

Согласно распоряжению Кабинета министров, комплекс находится в сфере управления Фонда государственного имущества Украины. На хранение к заводу также передано государственное оборудование, включая лабораторное оборудование и установку очистки воды.

На балансе предприятия нет объектов, не подлежащих приватизации.

