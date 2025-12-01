Запланована подія 2

Дата публікації
Читать на русском

Львівський лікеро-горілчаний завод купують за 212 млн грн: на аукціон прийшов лише орендар підприємства

Львівський лікеро-горілчаний завод продали / ФДМУ

Фонд державного майна продав єдиний майновий комплекс колишнього Львівського лікеро-горілчаного заводу за 212,15 млн грн. Це на 48 млн грн більше за стартову ціну лота. Єдиним покупцем стало ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод", яке орендувало підприємство.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати торгів.

Про аукціон

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства "Львівський лікеро-горілчаний завод" (м. Львів, вул. Кордуби, 2) приватизовано шляхом викупу єдиним учасником аукціону – ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод", яке орендує підприємство з 2000 року.

Стартова ціна лота становила 164,19 млн грн без ПДВ, переможець запропонував 176,79 млн грн без ПДВ, що з урахуванням ПДВ склало 212,15 млн грн.

Розмір гарантійного внеску становив 32,84 млн грн, а реєстраційного – 1600 грн. Плата за участь в аукціоні через електронний майданчик склала 8 млн грн з ПДВ.

Підприємство продовжує працювати як діючий завод і виробляє горілку під кількома брендами, а також оцет.

Що відомо про переможця

Згідно з даними YouControl,  юридична особа ПрАТ "ЛЛГЗ" було зареєстровано в 2000 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 4,2 мл грн.

Основний вид діяльності – виробництво спиртних напоїв, включно з дистиляцією, ректифікацією та змішуванням.

Додаткові види діяльності:

  • виробництво прянощів і приправ;
  • металообробка: кування, пресування, штампування, профілювання та порошкова металургія;
  • оптова торгівля напоями.

Бенефіціарний власник – Охабський Іван.

Про завод 

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства "Львівський лікеро-горілчаний завод" передано в оренду Приватному акціонерному товариству "Львівський лікеро-горілчаний завод" ще в 2000 році. Попередньою назвою підприємства було закрите акціонерне товариство "Львівський лікеро-горілчаний завод".

Обсяг реалізації продукції, робіт та послуг за період 2022 – І півріччя 2025 року склав 670,96 млн грн, з яких на експорт припало 862 тис. грн. Основна продукція підприємства включає:

  • лікеро-горілчану продукцію;
  • оцет.

Виробничо-складський комплекс заводу включено до Державного реєстру пам’яток місцевого значення. Об’єкт, побудований у 1931 році, охороняється за договором від 21 серпня 2025 року (ох. № 7606-Лв). Він не входить до переліку пам’яток, що не підлягають приватизації, тому може брати участь у приватизаційних процесах.

До комплексу входять будівлі оцтового цеху, лабораторія, лінія розливу, склади та інше обладнання. Частина майна перебуває у приватній власності ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод".

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, комплекс перебуває у сфері управління Фонду державного майна України. На зберігання до заводу також передано державне обладнання, включно з лабораторним устаткуванням та установкою очистки води.

На балансі підприємства немає об’єктів, що не підлягають приватизації.

Нагадаємо, Фонд державного майна України провів 11 квітня аукціон з продажу Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Початкова ціна лота становила 101,1 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько